Un fanàtic de Bitcoin passa per Andorra amb un vehicle basat en la criptomoneda

Andorra la VellaEl Bitcoin va ser la primera criptomoneda i, tot i que ha patit diverses caigudes, continua tenint fanàtics al voltant del món. Un dels casos més cridaners és 'La Bitcoineta', un vehicle creat per un seguidor de la moneda digital que vol promoure-la, sobretot per Europa. El conductor s'ha desplaçat amb el vehicle Espanya, Gibraltar, Portugal, Andorra, Suïssa, Munic, Praga, Oslo, Romania i Sèrbia. Després d'haver passat per tots aquests estats, es preveu que el viatge acabi abans d'entrar al 2024.