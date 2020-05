La farmacèutica Moderna obté resultats "positius" en l'assaig d'una vacuna contra la Covid-19

La farmacèutica nordamericana Moderna Inc. ha informat aquest dilluns que ha obtingut un resultat " positiu" en una fase primerenca de la seva vacuna experimental contra el coronavirus SARS-CoV-2, la primera que s'ha provat en humans, amb "potencial per evitar la malaltia de la Covid-19 "i que continuarà en proves, tal com informa EFE.

Moderna, amb seu a Cambridge (Massachusetts, estats Units), és una de les vuit firmes a nivell global que estan desenvolupant assajos clínics en humans d'una vacuna contra el coronavirus i ha obtingut dades esperançadores sobre una resposta immunitària a la primera fase del seu estudi, coordinat amb el govern dels Estats Units.

"Les dades provisionals de la fase 1, encara que primerencs, demostren que la vacuna amb mRNA-1273 desenvolupa una resposta immune de la magnitud causada per la infecció natural, començant amb una dosi tan baixa com 25 micrograms", ha dit en una nota el cap metge de signatura, Tal Zaks.

Els 45 adults sans que van participar en l'estudi sobre la vacuna candidata mRNA-1273, dirigit per l'Institut nacional d'al·lèrgies i malalties infeccioses (NIAD, en anglès), van ser separats en tres grups als quals se'ls va administrar diferents dosis, de 25 , 100 i 250 micrograms.

La vacuna "va ser generalment segura i ben tolerada" pels participants, que van desenvolupar anticossos contra la Covid-19, però Moderna destaca els resultats en els grups que van rebre dues dosis de 25 i 100 micrograms.

En el dia 43 de l'estudi, dues setmanes després que se'ls injectés la segona dosi als participants del grup de 25 micrograms, "els nivells d'anticossos vinculants estaven en els nivells vistos a sèrum convalescent (mostres de sang de persones que s'han recuperat de la Covid-19) ".

Els participants de grup que va rebre dues dosis de 100 micrograms "excedien" aquests nivells d'anticossos vistos al sèrum convalescent, destaca la nota.

La firma ha dit que la seva vacuna experimental "va desenvolupar anticossos neutralitzadors" en vuit participants procedents d'aquests dos grups, quatre de cada i els únics dels que té dades, de moment.

Zaks va declarar a The New York Times que la dosi més alta, de 250 micrograms, serà eliminada de futurs estudis perquè l'aparent bon funcionament de les dosis baixes és suficient. "Com més baixa és la dosi, més vacunes podrem fer", ha sostingut.

També ha indicat al canal CNN que els resultats provisionals "demostren que aquests anticossos, aquesta resposta immune, pot realment bloquejar el virus" i ho ha considerat "un important primer pas" en el camí cap a una vacuna que, si continua havent bons resultats, podria estar enllestida per al públic al gener de l'any que ve.

Ara la biotecnològica prossegueix amb la fase 2, aprovada pel regulador nord-americà a principis d'aquest mes i en la qual participaran unes 600 persones, mentre que després planeja una fase 3 amb milers de participants per a aquest mes de juliol amb l'objectiu de confirmar els resultats de les etapes prèvies.

Combinats amb l'"èxit" d'un assaig preclínic amb ratolins en què la vacuna va evitar que el virus es reproduís en els pulmons dels animals, "aquestes dades substancien la nostra creença que mRNA-1273 té potencial per evitar la malaltia de la Covid-19 i millorar la nostra capacitat de seleccionar una dosi per a assajos clau ", ha afegit Zaks a la nota.

"Amb els positius resultats provisionals de la fase 1 i les dades positives en el model amb ratolins, l'equip de Moderna segueix centrant-se en avançar el més ràpid possible amb seguretat per començar la fase 3 de l'estudi clau al juliol i, si té èxit, sol·licitar una BLA (permís del regulador per comercialitzar)", ha afegit el conseller delegat de Moderna, Stéphane Bancel.

En una conferència telefònica oberta a mitjans, Bancel va afirmar que la vacuna en proves "té una alta probabilitat de proporcionar protecció de la malaltia de COVID-19 en humans".

Després de divulgar la informació, Moderna es va disparar fins a un 30% en les operacions electròniques prèvies a l'obertura de la Borsa de Nova York i prop de la mitja sessió a Wall Street pujava un 25%. En els últims tres mesos, el seu valor de mercat ha augmentat 340%.