Farmàcies detecten una pujada de positius per Covid

Andorra la VellaFarmàcies d’Andorra, segons les fonts consultades, han detectat un increment dels contagis per la Covid aquesta setmana amb una pujada del nombre de tests ràpids que s’estan venent. L’increment, a més, ha coincidit amb què qui els patien mostraven dolors estomacals com a símptomes abans de realitzar-se la prova.

L’augment de casos de Covid, segons les mateixes fonts, pot ser preocupant perquè un possible repunt important s’espera quan hi hagi un canvi de temps. A hores d’ara, les temperatures han fet que no es pugui gairebé considerar que s’ha arribat a la tardor, ja que el termòmetre es troba en zones més pròpies de l’estiu.

Les mateixes fonts van comentar que cal esperar per si es tracta d’un increment puntual o és l’avís d’una nova onada, un cop ja semblava que la pandèmia s’havia superat.