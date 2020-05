La fase final de la Lliga Endesa serà a València

La fase final de la Lliga Endesa es disputarà a València, tal com informa l'ACB a través d'un comunicat. En els darrers dies, la ciutat del Túria era la que sonava amb més força i per davant d'altres territoris que havien presentat candidatura, entre els quals hi havia Andorra. Així, aquesta fase final de dues setmanes s'ha de disputar a mitjans de juny amb un play-off amb dotze equips a la Fontenta i al complex esportiu de L'Alqueria del Basket, on hi participarà el MoraBanc Andorra.

Segons publiquen alguns mitjans espanyols, el que hauria fet decantar València per damunt dels altres territoris són les instal·lacions esportives, els allotjaments i la situació sanitària. Tot i la bona gestió de la pandèmia i la situació del Principat, l'ACB ha donat la màxima puntuació a les instal·lacions valencianes, i els divuit clubs reunits de forma telemàtica han aprovat la proposta de l'ACB.

Així, a la fase final, els dotze equips es dividiran en dos grups de sis equips en funció de la classificació a la jornada 23 i tots disputaran cinc partits. Després, els dos primers classificats de cada grup jugaran unes semifinals i els guanyadors, la final. Tal com expliquen des de la mateixa ACB, es disputaran un total de 33 partits en un període de dues setmanes.