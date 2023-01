Fase Groga a partir de Pal, Canillo i la Cortinada

Andorra la VellaMobilitat ha fixat ja diferents punts de la geografia nacional on és obligatori l’ús d’equipaments un cop s’ha decretat fase groga. L’arribada del temporal ha incrementat molt el risc a la xarxa viària andorrana, especialment a la part nord. Concretament, s’ha establert a partir de Canillo, de Pal i la Cortinada. La fase groga no només obliga a portar equipaments sinó que hi ha altres restriccions com la prohibició de circular en moto o en patinet