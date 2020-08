La febre de la BTT també contagia Andorra la Vella

El comú d'Andorra la Vella suma una opció més per als amants de la bicicleta estrenant un nou circuit de BTT i ciclocròs. L'espai, de 600 metres, està situat a l'avinguda d'Enclar (al costat del camp de proves per a exàmens de conducció) i hi pot accedir de manera gratuïta qualsevol persona que vulgui practicar aquesta modalitat.

El cònsol menor d'Andorra la Vella, David Astrié, ha manifestat sentir-se molt content de poder proporcionar als ciutadans una instal·lació d'aquestes característiques. El nou espai ciclístic se suma a les dues àrees esportives que té la zona: el circuit de 'running' que es va habilitar l'any passat i el circuit de calistènia de l'avinguda Santa Coloma.

Astrié ha avançat que, si el recent estrenat circuit té èxit, el podríen arribar a ampliar fins als 1.200 metres. També tindrien previst posar-hi il·luminació perquè es pugui aprofitar millor a l'hivern, habilitar labavos o casetes per guardar material. Tot plegat, facilitaria l'organització de competències i esdeveniments esportius que les escoltes de BTT del país veuen amb bons ulls. El seu manteniment estarà a càrrec del comú.

Per la seva banda, el president de la Federació Andorrana de Ciclisme, Gerard Riart, ha agraït al comú la seva iniciativa i ha animat a totes les escoles de BTT i ciclocròs a entrenar a les noves instal·lacions. "Sentíem una mancança d'un espai així per als nens, així que estem molt satisfets", i ha afegit que "ara qualsevol club que vulgui podrà acollir competicions com les d'Open Barcelona, Copa Catalana o campionats d'Andorra".

Algunes escoles també han assistit aquest dimecres a la tarda a l'obertura de l'espai per provar-lo. El president de l'Agrupació Ciclista Andorra, Toni Iglesias, ha descrit el circuit com "el somni de qualsevol club". "Les escoles podran tornar a ser grans. Havíem perdut espais com aquests i fins ara, agafar els nens i pujar-los a Engolasters o les Pardines amb la furgoneta feia que la pràctica fos pesada", ha recalcat Iglesias. També el president del Club Triatló Serradells, Óscar Corbalán, ha manifestat la intenció del club de practicar al circuit, "ja que és l'oportunitat per donar un pas endavant, perquè estàvem una mica limitats a fer només piscina. Ara tenim un espai proper i de fàcil accés".