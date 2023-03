FEDA contradiu els veïns d'Arinsal i assegura que la xarxa elèctrica pot assumir el nou complex residencial

La MassanaL'agrupació de més de 150 veïns d'Arinsal continua la seva creuada contra el nou complex residencial que podria suposar augmentar la seva població en mil persones. En aquest cas rep males notícies, i és que un dels seus principals arguments és que no està garantit que la xarxa elèctrica pugui assumir els nous pisos. FEDA ara diu tot el contrari i ho fa a través del seu director general, Albert Moles, que en declaracions a RTVA ha assegurat que la nova estació transformadora de la Gonarda va néixer amb l'objectiu d'abastir la zona d'energia davant la tendència de creixement.

La nova urbanització no comprometria el subministrament elèctric de la zona, per tant, segons FEDA, que afegeix que hi ha prou marge per assumir un creixement d'aquesta envergadura.

Moles ha tornat a insistir també en la necessitat que té el país de tenir noves infraestructures de generació interna, que permetin al Principat autoabastir-se millor i reduir la dependència d'Espanya i França.