FEDA i Electromaps es combinen per la recàrrega de vehicles

Andorra la VellaL'acord, per tant, permet que d'ara endavant els usuaris d'Electromaps, que arriben fins als 230.000, puguin gestionar la recàrrega dels seus vehicles en tots els punts establerts a la via pública del Principat, sigui a través de la seva aplicació o bé mitjançant el clauer de l'operador europeu, que es podrà recollir a la seu de FEDA. Tal com ha detallat el gerent de FEDA Solucions, Ivan Mora, l'elecció d'Electromaps s'ha fet tenint en compte que "són el proveïdor de punts de recàrrega més important d'Europa", ja que ofereixen un servei que "dona seguretat als turistes" i els permet connectar-se als carregadors sense haver de tenir accés a internet.

Precisament, per a la utilització del clauer, Mora ha exposat que només s'ha d'apropar directament a l'estació de servei. Després d'uns segons es fa la comunicació i comença la recàrrega del vehicle. Una vegada carregat, només cal tornar a passar el clauer pel davant del punt de connexió i automàticament es rep el cost del servei a l'aplicació. S'implementa, per tant, un model que substitueix el codi QR que havien de fer anar els turistes i que des de FEDA que es reconeix que era "feixuc".

Pel que fa a nivell d'ingressos que suposarà aquesta nova eina per a la parapública, Mora ha dit que "s'ha optat per una tarifa de mercat" perquè "començàvem a estar saturats". Aquesta quota s'actualitzarà a finals de mes i se situarà en els 0,35 euros el kW/h, el que equival a 5,25 euros cada 60 minuts. Això representarà que es puguin recaptar entre uns 5.000 o 6.000 euros mensuals i que els usuaris tinguin més disponibilitat de places, ja que també s'ha doblat la velocitat de càrrega arribant fins als 9,5 kW/h. Tot i els beneficis, des de FEDA Solucions s'ha apuntat que l'objectiu no és recaptar, sinó recuperar la inversió de les infraestructures.