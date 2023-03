FEDA patrocina un projecte de l’alumnat del Lycée sobre fonts renovables

C. C. T. (ANA)

Andorra la VellaAquesta tarda s'ha presentat el conveni de col·laboració entre el Lycée Comte de Foix i FEDA, perquè catorze alumnes de la Première-Secció Europea viatgin a Nantes per acabar la fabricació d'un sistema de calefacció aero-solar de baixa tecnologia, ecològic i econòmic, per a habitatges, que han dissenyat a l'aula. Forces Elèctriques d'Andorra aportarà 5.000 euros per cobrir les despeses de desplaçament i manutenció de l'alumnat participant, tal com ha anunciat el director general de la companyia, Albert Moles. El qual ha assegurat que durant els pròxims quatre anys FEDA continuarà subvencionant els projectes que puguin sortir d'aquesta col·laboració amb el Lycée. "És una oportunitat promoure aquest tipus instal·lacions que tenen com a objectiu l'estalvi i, a més, posseeixen un valor educatiu, això com, la possibilitat que els alumnes puguin anar a Nantes amb una empresa de veritat i fer un projecte de veritat", ha assegurat Albert Moles.

Per la seva banda, Sara Armengol, alumna que participa en el projecte, ha explicat que "es tracta d'un panell funcional i a Nantes una empresa ens ajudarà a fer funcionar el panell. L'objectiu que tenim és presentar-lo a diferents concursos i poder instal·lar-lo en algun indret". "Una de les finalitats d'aquest projecte és conscienciar als alumnes en la importància del desenvolupament sostenible i acompanyar-los en la seva formació com a ciutadans del demà", ha relatat Salvan Olivier, proviseur del Lycée Comte de Foix. Durant l'acte, una representació de l'alumnat ha presentat als assistents el projecte de la placa aero-solar en què estan treballant. La instal·lació consta d'una part de panells i un microcontrolador que regula l'eficiència de la calefacció autònomament i es calcula que el sistema permetrà estalviar un quart del consum de calefacció d'un espai de 40m2.

Pel que fa al desplaçament, els alumnes marxaran a Nantes del 5 al 10 de març i durant tres dels dies faran pràctiques dins l'escola col·laboradora, Enerlog, amb formacions en enginyeria per construir els panells. També rebran formació sobre programació de microcontroladors Arduino i faran visites de caràcter cultural i per conèixer una empresa naval de la zona.