Felicitació de l'Ajuntament de la Seu a dos veïns centenaris

Andorra la VellaLa regidora de Gent Gran de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell, Paqui Gómez, ha felicitat aquest dilluns el veí de Castellciutat Agustí Solans Sanou pels seus 104 anys. El padrí fa anys l'1 de gener.

Tal com informa Ràdio Seu, Gómez li ha fet arribar un pastís i l'ha felicitat en nom de tota la corporació municipal. L'acte ha tingut lloc al seu domicili, a Castellciutat, on ha estat acompanyat per bona part de la família.

Agustí Solans Sanou, nascut a Castellciutat, hi ha viscut tota la vida amb la seva esposa. Té 3 fills i 4 nets.

D'altra banda, aquest diumenge 31 de desembre, el consistori urgellenc ha felicitat també Pilar Puigpinós Vilaginés, que ha fet101 anys. En aquest cas, la felicitació s'ha formalitzat a través de les xarxes socials.A