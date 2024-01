Ferida una conductora arran estavellar-se a una rotona d'Andorra la Vella

Andorra la VellaUna dona va haver de ser traslladada a l'Hospital Nostra Senyora de Meritxell per les ferides que va patir en un accident de circulació que va tenir lloc a l'Avinguda de Salou d'Andorra la Vella. La conductora, de 53 anys, va perdre el control del seu cotxe per causes que es desconeixen i va encastar-se amb la rotonda del Prat Salit que és la que dóna entrada al Viena d'Andorra la Vella. L'accident va tenir lloc a dos quarts de nou del vespre.