Un ferit greu arran un accident a la C-14

Andorra la VellaUna persona ha resultat ferida de gravetat en un accident de trànsit aquest diumenge, 31 de desembre, al terme municipal de Ribera d'Urgellet. Segons ha informat la Direcció General d'Emergències, l'avís del sinistre es va rebre a mitja tarda (15.44 h) des del punt quilomètric 172,4 de la carretera C-14, a prop del Pla de Sant Tirs.

Segons RadioSeu, per causes que s'investiguen, un conductor va perdre el control del seu vehicle i va patir una sortida de via. Un dels ocupants es va fer ferides greus de resultes de l'impacte, mentre que els altres dos van haver de ser atesos en estat menys greu. Tots tres van ser evacuats cap a l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida.

Al lloc dels fets hi van intervenir tres dotacions dels Bombers de la Generalitat i dues ambulàncies i un helicòpter medicalitzat del SEM, a més de patrulles dels Mossos d'Esquadra que van tallar el trànsit provisionalment. El tall va causar cues en els dos sentits de la marxa. Poc abans de les 5 de la tarda es va començar a donar alternatiu.

També en successos, a la Cerdanya, aquest dilluns -Cap d'Any- un cotxe ha bolcat a la carretera local LP-4033, al terme municipal de Prats i Sansor. El succés es va produir cap a 3/4 de 7 del matí. Per motius desconeguts, el conductor va perdre el control de l'automòbil, un Audi de color blanc i amb matrícula espanyola, que va quedar cap per avall. En aquest cas, els dos ocupants del vehicle en van poder sortir pel seu compte i il·lesos, atès que no hi havien quedat atrapats malgrat els visibles danys materials a la carrosseria.

També per Cap d'Any, els Bombers han extingit un incendi en una xemeneia d'un habitatge particular de Puigcerdà. L'avís del foc es va rebre a 3/4 de 6 de la tarda des de la tercera planta d'una casa situada al carrer del Doctor Andreu, a prop de l'Estany de la capital cerdana. Els agents van haver de fer un tall al fals sostre per accedir al tub i així poder treballar en l'extinció des del llosat. El sinistre va causar danys materials però no hi va haver ferits.

Rescatat un excursionista a Ribes de Freser

Pel que fa a intervencions de muntanya, aquest dilluns mateix el GRAE dels Bombers ha hagut de rescatar un excursionista que s'havia desorientat mentre feia una ruta pel terme municipal de Ribes de Freser. L'home baixava del cim del Taga i es va trobar en una zona amb boira i sense saber a on anar, per la qual cosa quan es feia fosc (17.54 h) va trucar al 112. Els agents de muntanya el van trobar sa i estalvi cap a 2/4 de 8 del vespre i el van acompanyar al lloc on havia deixat el seu cotxe, a la zona de Colldejou.