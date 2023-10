Ferit un motorista de 46 anys a un accident a tres bandes

Andorra la VellaDissabte passat, 07 d'octubre a les 19:52, es va produir un accident de trànsit a la rotonda de Prada Casadet, situada a l'avinguda Tarragona d'Andorra la Vella. L'incident va involucrar tres vehicles: una motocicleta Triumph Tiger 900 GT Pro amb matrícula andorrana, un turisme Dodge Caliber amb matrícula espanyola i un turisme Toyota Avensis amb placa del Principat.

Segons la informació proporcionada per les autoritats, el motorista de la motocicleta, un home de 46 anys, va resultar ferit com a resultat de l'accident. Els serveis d'emergència van ser alertats immediatament i van traslladar la víctima a un centre hospitalari proper per rebre atenció mèdica.