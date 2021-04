Ferit un operari en unes obres a Fiter i Rossell

Escaldes-EngordanyUn operari ha resultat ferit aquest dimarts al matí en un accident laboral que ha tingut lloc en un edifici en obres a l'avinguda Fiter i Rossell d'Escaldes-Engordany, concretament al número 46. Els fets han tingut lloc cap a tres quarts de deu del matí quan una paret hauria caigut sobre l'home causant-li lesions. Fins al lloc dels fets s'han desplaçat efectius de la policia, dels bombers i del SUM, i per al rescat de l'home ha estat necessària la intervenció del camió escala, ja que l'estat de l'escala de l'edifici feia complicada l'actuació dels serveis d'emergència i la seva evacuació, tal com ha informat el cap de guàrdia dels bombers. Un cop atès sobre el lloc dels fets, l'operari ha estat traslladat a l'hospital Nostra Senyora de Meritxell, on se li ha diagnosticat una fractura al fèmur i ha quedat ingressat a l'espera de ser intervingut quirúrgicament.