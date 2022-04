Dos ferits en un incendi en un box d'un aparcament situat al Camp de Perot de Sant Julià

Sant Julià de LòriaTal dia com avui de fa 10 anys, el 5 d'abril de 2012, va ser notícia...

Un incendi en un box d'un aparcament d'un bloc de pisos situat al Camp de Perot de Sant Julià de Lòria ha causat dos ferits que han estat traslladats a l'Hospital Nostra Senyora de Meritxell. L'incendi, segons els primers indicis manifestats per l'oficial de Bombers Jaume Sànchez, s'hauria produït a l'interior del box on hi havia diversos bidons de carburant, motos i eines de mecànic. L'incendi ha provocat una gran acumulació de fum. La presidenta de la comunitat de veïns de l'edifici afectat, Maria Pilar Canelles, ha declarat a l'ANA que més d'una vegada s'havien queixat a l'administració sobre les pràctiques de reparació de vehicles que, segons ells, es duien a terme en el box incendiat. Al lloc dels fets també s'hi ha desplaçat el conseller del Comú de Sant Julià de Lòria, Oliver Alís, que ha manifestat no tenir coneixement de cap denúncia al respecte.

L'oficial dels Bombers Jaume Sànchez ha explicat que l'avís l'ha donat la persona que es trobava al box incendiat, que ha intentat extingir-lo però no ha pogut. Sànchez ha indicat que l'home estava reparant unes motocicletes dins del recinte, i que una espurna pot haver estat la causa de l'incendi. Segons els Bombers, al box hi havia diversos bidons de benzina i olis, cosa que ha causat una gran acumulació de fums, que han afectat tot l'aparcament de la comunitat. Mentre s'han fet les tasques de neteja del fum, la meitat dels veïns han estat desallotjats preventivament.

La presidenta de la comunitat, Maria Pilar Canelles, ha indicat que ja feia temps que tenien constància que es practicaven aquestes activitats al box i que ho havien denunciat però no els havien fet cas en tractar-se d'una zona particular. Canelles ha criticat que 'tothom fa el que vol als box, hi tenen de tot, pintures, benzina...', i que havien avisat moltes vegades, però que 'durant els primers quinze dies fan bondat i després hi tornen'. La presidenta confia que després d'aquest ensurt se solucioni la qüestió, tot i que ha lamentat que 'fins que no passa alguna cosa, les coses no s'arreglen'.

L'incendi ha provocat dos ferits lleus per inhalació de fums, tots dos relacionats amb l'activitat que es duia a terme dins del box, que han intentat apagar el foc sense èxit, i que han estat traslladats a l'Hospital Nostra Senyora de Meritxell.