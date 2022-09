Ferrariman demana que Andorra deixi de ser 'territori ciclista'

Andorra la VellaEl polèmic empresari Xavier Caballol, conegut com a Ferrariman, ha fet públic un vídeo a les xarxes socials on recull “les 7 coses que vull per a Andorra”. En un muntatge on es troba damunt del seu Ferrari, Caballol apunta que vol per al futur del Principat. Els set desitjos concretament són: separació de poders, no entrar a la Unió Europea, seguir el model de Mònaco i Suïssa i no el d’Espanya i França, sanejament de les institucions públiques, ministres i directius capacitats, la fi de ‘l’amiguisme’ amb controls interns i que deixi de ser ‘territori ciclista’. En el seu recull, Ferrariman està dubtant de la capacitat dels ministres i directius andorrans i fa referència a no entrar a la Unió Europea quan aquesta opció mai ha estat damunt de la taula perquè s’està negociant un acord d’associació que en cao cas implica entrar a la UE.