Ferrariman demana col·laboració per esbrinar la identitat d'un suposat ciclista a les xarxes

Andorra la VellaFerrariman ja té arxienemic. Es tracta d'un perfil de Twitter amb un àlies: 'El Visconti de Hacendado'. Sembla una història de 'beef' a les xarxes, però en realitat va molt més enllà. El perfil de 'Visconti' ha iniciat una campanya per anar penjant tots els vídeos on l'empresari Xavier Caballol ha fet públiques imatges que es podrien considerar infraccions penals per conducció temerària o quan difama al gun col·lectiu.

L'arxienemic de Ferrariman és ciclista, o com a mínim aquesta és la foto de perfil, on s'acompanya d'un cartell de trànsit que indica la direcció cap a la Seu d'Urgell. La campanya va començar arran de la mort de Marc Pimienta mentre feia ciclisme al Priorat. Va morir atropellat per un home de 51 anys que mai havia tingut carnet, que anava begut, que va fugir i que tenia múltiples antecedents penals.

El Visconti de Hacendado va engegar la campanya mostrant els vídeos on Xavier Caballol mostrava el suposat comptatge de ciclistes morts o ferits greus que portava en la porta del seu Porsche amb enganxines que simulaven amb 'palets' el que fan els presos per comptar els dies que porten tancats. Les imatges van posar Xavier Caballol en un compromís i una onada de rebuig tan fort que s'ha creat un grup a Twitter que demana fer-lo fora d'Andorra.

El perfil anònim de Twitter penjant cada dia vídeos de Ferrariman i demanant que s'actuï legalment contra ell. Però el tuit que va declarar la guerra definitiva era diferent. Com a Xavier Caballol li havien bloquejat el compte d'instagram 'Ferrariman888' la seva companya va fer públic en el seu compte uan foto d'ells dos i la nova direcció de l'empresari 'elpotroandorrano' (en referència el Potro Italiano d'Stallone a la pel·lícula Rocky.

El Visconti de Hacendado va fer un tuit que atacava l'aspecte físic de la parella de Caballol.

La resposta de Ferrariman va ser immediata. Ha demanat ajuda a les xarxes per descobrir quina és la identitat real que hi ha darrere del perfil El Visconti de Hacendado a qui qualifica de "rata".

L'arxienemic de Ferrariman no només no s'ha aturat sinó que ha continuat en la mateixa línia d'atacs a la parella de Caballol comparant-la amb Carmen de Mairena i manipulant imatges de publicacions de Ferrariman.

Però la història no acaba aquí. S'han fet públics missatges d'Instagram on suposadament hi ha gent que li passa informació sobre la identitat del Visconti de Hacendado. La cosa, però no acaba com Caballol volia. Els missatges següents fins i tot han estat publicats en mitjans espanyols.