Ferrariman es dirigeix com a "psicòpata" al conductor d'un Seat que el perseguia

Andorra la VellaL'empresari Xavier Caballol, conegut com a Ferrariman, ha fet públic un vídeo on es veu com és perseguit pel conductor d'un Seat Cupra que s'enfada per un avançament. La persecució dura uns minuts i Caballol acaba qualificant de “psicòpata” al conductor del Seat del qual fa pública la matrícula. Ferrariman arriba a dir que si vol barallar-se amb ell "que es posi a la llista" i que tots els que el volen agredir que es col·loquin en "fila índia".