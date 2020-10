La festa de la Covid-19

Les noves mesures preses pel Govern per frenar la situació límit que viu el país enfront del coronavirus amb l'alt increment dels casos durant aquesta setmana i amb una taxa de reproducció i un índex de rebrot del virus elevat, sembla no haver espantat als turistes per venir algun dia del pont del Pilar al Principat. Així, les principals artèries del país s'han emplenat de visitants al llarg d'aquest dissabte, deixant imatge que contrasta amb l'evolució de la pandèmia que està vivint Andorra en aquesta darrera setmana.

De fet, cal recordar que des de l'executiu sempre s'ha defensat l'arribada de turistes, manifestant que els visitants no introdueixen el virus al país sempre que es mantinguin les mesures de distanciament i higiene corresponents. Salvar l'economia i el motor econòmic a vegades es pot contraposar amb la salut, i caldrà veure durant la propera setmana sí aquesta arribada massiva de turistes tindrà algun impacte amb la corba epidemiològica. De la mateixa manera que s'haurà d'observar com les mesures preses pel Govern, com les restriccions dels bars i els restaurants, han influït en la transmissió del virus.

Sobre la gran quantitat de turistes, aquest matí el servei de trànsit de la Generalitat ha informat que hi havia tres quilòmetres de retencions a la C-14 entre Oliana i la Seu d'Urgell, en direcció a Andorra. També hi ha hagut en alguns moments fins a tres quilòmetres de retencions d'entrada al Principat per la frontera espanyola i dos quilòmetres a la CG-1 a Sant Julià de Lòria en sentit nord. Trànsit també ha indicat que entre les 15 hores d'aquest passat divendres i les 15 hores d'aquest dissabte han sortit 419.268 vehicles de l'àrea metropolitana de Barcelona, un 93,2%, dels 450.000 previstos.