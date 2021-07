La Festa Major de Sant Julià 'ON AIR'

Sant Julià de LòriaLes veus juvenils han començat a sonar aquest divendres a la freqüència de ràdio 97.7 de l'FM, i això només vol dir una cosa: la Festa Major de Sant Julià de Lòria ja està en marxa. Fins al 27 de juliol, la parròquia s'omple d'activitats per celebrar el darrer cap de setmana del mes. Com ja és tradició, la reactivació de Ràdio Festa Major, formada per una dotzena d'adolescents de l'Espai Jove Lauredià, ha donat el tret de sortida a les festes amb una entrevista al cònsol major, Josep Majoral, la cònsol menor, Mireia Codina, i diversos consellers. Les encarregades de fer les preguntes han estat sis nenes que van formar part del Consell d'Infants i que han volgut saber si de petits ja els interessava la política, què farien si no s'haguessin presentat a les eleccions o quins sentiments tenien els consellers sabent que són persones tan importants per a la parròquia, tot i que també els han preguntat qüestions més terrenals com, per exemple, si el comú té intenció de fer una piscina descoberta algun dia.

"A Sant Julià el jovent no té una comissió de festes, però cada any ens reunim per fer la Ràdio de Festa Major i organitzar activitats; Ens unim per fer parròquia", ha explicat Ingrid Bardina, una de les integrants de l'emissora. El grup admet que enguany no han sabut "fins al darrer moment" si podrien fer la ràdio, donada la situació sanitària que s'està vivint al país. En aquest sentit, tant ella com Judith López, nova integrant de la ràdio, han fet una crida al jovent de Sant Julià a complir amb les mesures establertes, perquè, asseguren, "no volem sortir al diari per males notícies". Per la seva banda, López s'ha mostrat entusiasmada pel fet de participar en les activitats de l'emissora i ha afirmat que "si hagués sabut abans com és de divertit, m'hauria apuntat fa anys". Val a dir que la intenció del grup és mantenir la continuïtat de la ràdio més enllà de la Festa Major, però com la majora dels joves estudien fora, "es fa difícil", ha comentat Bardina.

Una festa major sense patró

Les festes majors sovint coincideixen amb la diada del sant al qual està dedicada l'església parroquial, però en aquest cas no és així, ja que la festa patronal d'aquesta parròquia, la de Sant Julià i Sant Germà, té lloc el dia 7 de gener. Els balls i les seves músiques són fruit de l'imaginari social i per aquest motiu tenen un gran valor social i identitari. En el cas de Sant Julià de Lòria, hi destaquen la Passa, el ball Cerdà i el ball de la Marratxa, que habitualment tenen lloc el dilluns de Festa Major.