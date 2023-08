La festa de la Meritxell rep al Vaticà

Andorra la VellaEl nunci apostòlic Bernardito C. Auza ha comunicat oficialment a l'arquebisbe d'Urgell i copríncep episcopal, Joan-Enric Vives, així com al cap de Govern, Xavier Espot, que els propers dies 7 i 8 de setembre el secretari d'Estat del Papa, el cardenal Pietro Parolin, visitarà de manera oficial Andorra per presidir la festa nacional de la Mare de Déu de Meritxell.

Segons informa el Bisbat d'Urgell, la notícia ha estat rebuda amb agraïment i acció de gràcies per part del Bisbat i de les autoritats del Principat, ja que enguany s'escau la celebració dels 150 anys de la declaració de la Mare de Déu de Meritxell com a patrona de les Valls d'Andorra per part del Consell General.