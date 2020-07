Una festa major pels més petits a Sant Julià de Lòria

La festa major de Sant Julià de Lòria, que s'inicia aquest divendres 24 de juliol i s'allarga fins al dimarts 28, anirà destinada principalment als més petits de la casa, que són els que pitjor ho estan passant amb aquesta situació, tal com ha explicat la cònsol menor laurediana, Mireia Codina, durant la presentació del programa. Enguany, la situació generada per la Covid-19 ha obligat al comú a replantejar i a reinventar la festa major, la qual no tindrà actes multitudinaris i cap concert s'allargarà més enllà de les 21 hores. Codina ha declarat que ha costat molt poder tancar el programa perquè s'han trobat que moltes vegades han hagut de girar enrere en alguns actes i "hi ha hagut molts dubtes i neguits".

Tot i així, al final, Sant Julià ha pogut presentar el programa de la seva festa major aquest dimarts a la plaça de la Germandat, del qual totes les activitats han estat validades una per una pel ministeri de Salut seguint els protocols establerts. A més, "aquest any tindrem només grups del país" i hem volgut "esglaonar i vestir molts escenaris de la parròquia" per donar aquest aire de festa major, ha subratllat Codina, qui ha declarat que el pressupost per aquesta edició ha estat menys de la meitat del que tenien previst. "No volem dir que ho hem estalviat, sinó que ho revertirem amb altres activitats culturals a la parròquia".

Quant als actes, la cap de Cultura, Laura Rogé, ha comentat que l' aforament serà limitat però "no hem previst que s'hagi de reservar entrada" perquè la gent per festa major no s'organitza, sinó que surt a passejar i es troba els actes. En aquest sentit, ha afegit que només el nucli de la plaça de la Germandat té un aforament per a 200 persones i, per tant, "pensem que donarem cabuda a tothom". A més, molts actes seran amb el públic assegut mantenint la distància per famílies, com per exemple a la plaça de la Germandat, on s'ubicaran taules i cadires. Pel que fa a les activitats infantils, Rogé ha demanat que només acompanyi un adult a cada a infant "per donar cabuda a com més canalla millor". Un altre canvi significatiu d'enguany és el fet que no hi haurà barres de bar. En aquesta línia, sobre els 'botellons' que hi pot haver en una festa major, Codina ha indicat que no seran més dels que hi pugui haver en un cap de setmana qualsevol perquè cap acte acabarà més tard de les 21 hores.

Actes de la festa major

Així, pel que fa a les activitats, n'hi haurà d'esportives "després d'haver-les d'haver reinventat", segons ha comentat Rogé, com per exemple aquest dissabte la piscina del Centre esportiu estarà oberta a tots els públics amb reserva prèvia i es farà una gimcana per a infants i joves de 8 a 14 anys, sempre amb nuclis familiars. També hi haurà trial a Fontaneda, tenis taula, tir al plat o fins i tot motos elèctriques. D'altra banda, en les activitats culturals hi seguirà havent l'aviada de coets el dissabte a les 10 hores, i el ball de la Marratxa i de la Dama Blanca. Aquests dos actes tradicionals canvien la seva ubicació per raons de distanciament, i en lloc de fer-se a la plaça Major es faran a la plaça de la Germandat. Després, com cada any hi haurà sardanes, però aquest any serà només una audició sense ball. En la mateixa línia, el concert d'havaneres també canvia la seva ubicació i es farà a la plaça de la Germandat.

Els concerts es faran tots a la plaça de la Germandat i sempre seran de tarda. D'altra banda, cada dia també hi haurà activitats infantils, tres de les quals es faran a la plaça del Solà i una al barri de Rocacorba. A més, dins la programació també hi ha activitats religioses com el repic de campanes o la missa de Sant Germà i la dels difunts de la parròquia, i la festa major es tancarà el dimarts amb un castell de focs de fi de festes a les 23 hores.

Des del comú han volgut fer una crida a què els lauredians participin en una festa tan arrelada a la parròquia i han assegurat que les mesures de seguretat estaran indicades en cada moment com l'ús de la mascareta, la neteja de mans, el manteniment de les distàncies i, fins i tot, hi haurà personal de neteja per desinfectar el mobiliari en cada acte.