Festival de música antiga abandona Ripoll perquè l'alcaldessa és d'extrema dreta

Andorra la VellaEl Festival de Música Antiga dels Pirineus (FeMAP), que aquest diumenge va tancar la seva 12a edició, ha decidit no continuar organitzant concerts a Ripoll, tal com informa Ràdio Seu. Així ho ha transmès el director del certamen, Josep Maria Dutrèn, a l'alcaldessa de la capital del Ripollès, Sílvia Orriols, en una reunió celebrada aquesta setmana, en la qual ha assegurat que algunes de les polítiques que fa i planteja el nou equip de govern "no són compatibles amb els valors que el festival promou, com la justícia social, la integració i el respecte als drets humans". Les relacions amb Ripoll van començar al 2014, moment en què es va dur un primer concert. A partir d'aleshores sempre s'hi han anat programant diverses activitats cada any.

La reunió, en la qual també ha participat el regidor de Cultura, Esports, Educació, Joventut i Infància, Albert Santandreu, s'ha dut a terme amb un to de cordialitat. De fet, segons han expressat des de l'organització del FeMAP en un comunicat, l'ajuntament ha respectat la decisió i ha agraït que la direcció els ho hagi comunicat abans de fer-ho públic. A més, des del consistori els han traslladat la voluntat d'obrir-los les portes si canvien d'opinió.

Cal recordar que els membres de La Comi de Ripoll, la comissió de festes que porta anys organitzant la Festa Major i altres activitats com el Carnestoltes, també van anunciar que plegaven en bloc dies després de l'elecció d'Orriols com a alcaldessa. "No ens sentim partícips d'un ajuntament que no tolera altres col·lectius, discriminant de forma directa", afirmaven en un comunicat. I recordaven que la seva funció és la de muntar jornades festives de caràcter inclusiu, "on tothom tingui el seu espai i pugui gaudir". També van puntualitzar que "les ganes segueixen aquí, però no ens sentim amb la motivació com per col·laborar amb aquest consistori".