El fill en ERTO i treballant d’estranquis

La publicació aquest dijous a l’ Ara de la notícia on s’alerta de pràctiques fraudulentes al voltant dels ERTO ha obert la caixa dels trons. Tot i els esforços del Govern per aturar la picaresca i sancionar l’us fraudulent d’aquest mecanisme, s’ha posat de manifest que hi ha empresaris que aprofiten l’oportunitat per reduir la despesa salarial malgrat no necessitar-ho o per incrementar el marge de benefici.

La publicació ha dut un treballador a denunciar el cas d’un hotel situat en una de les parròquies altes que aprofitaria el fet que “un dels empleats és el fill de l’amo per tenir-lo en ERTO, tot i que continua treballant” al negoci. Segons ha pogut esbrinar aquest diari, es tracta d’un hotel on hi un familiar directe dels propietaris que tot i estar en ERTO continuaria fent feina a l’establiment.

La denúncia s’afegeix a almenys altres quatre casos (dues empreses d’hostaleria, un negoci del sector de la distribució i un comerç) on empleats als que se’ls ha aplicat un ERTO parcial a la pràctica treballen la jornada sencera. La justificació davant l’empleat és que la diferència de temps treballat serveix per compensar dies o hores que deuen a l’empresa arran de l’aturada del confinament. Tot i que la normativa es molt clara en aquest sentit i ho prohibeix, alguns patrons utilitzen els ERTO com un mecanisme per estalviar-se costos salarials tot i haver recuperat l’activitat pràcticament a nivells pre-covid.

El Govern ha advertit que serà implacable amb la picaresca en aquest sentit. El servei d’inspecció de treball actua davant qualsevol sospita de frau o incompliment dels ERTO. Les sancions poden arribar a imports de fins a 25.000 euros.