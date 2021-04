Finalitza la reconfiguració dels carrils a la boca nord del túnel de la Tàpia

Sant Julià de LòriaEls treballs de reconfiguració dels carrils de circulació a la sortida nord del túnel de la Tàpia, a la CG1, ja han finalitzat. Segons informa el Servei de Mobilitat, ja s’ha reprès la circulació per aquest tram, tot i que amb alguns canvis. Així doncs, tots els vehicles provinents d’Andorra la Vella que circulin en sentit sud en direcció a Sant Julià de Lòria, poden accedir de forma habitual al túnel de la Tàpia i al centre de la vila.

Una de les novetats és que, en sentit nord, el pas inferior s’ha eliminat. D’aquesta manera, la circulació no es veu modificada pels vehicles provinents del túnel, tot i que aquells conductors que arribin des del centre de la vila hauran de dirigir-se a la rotonda d’Aixovall pel viaducte. Des de Mobilitat es recorda, per tant, que el pas inferior ja no dona accés a la rotonda d’Aixovall i la seva circulació queda restringida als veïns i vehicles que vulguin accedir a la benzinera.

En aquest sentit, cal recordar que el comú de Sant Julià de Lòria va celebrar una reunió informativa amb els veïns de la part alta de la parròquia per informar dels treballs que s’havien de dur a terme i com quedaria finalment restablerta la circulació, malgrat que els treballs són competència del Govern i no de la corporació.