Fins a 170 abonaments per a l'autobús tramitats a Encamp

EncampEn el marc del desenvolupament del pla de mobilitat sostenible del personal, el comú d'Encamp ha ofert aquest dimecres la possibilitat de tramitar a casa comuna els abonaments gratuïts per al transport nacional regular. La iniciativa ha estat "un èxit" tal com ha posat en relleu el conseller d'Infraestructures i Manteniment, Xavier Fernàndez, ja que han estat 170 els abonaments que s'han tramitat, tant de treballadors comunals com de la ciutadania en general. Fernàndez ha reivindicat que la voluntat de la corporació comunal era "apropar" aquesta tramitació, que també es pot fer digitalment, a la ciutadania i ha valorat que aquest objectiu s'ha complert tenint en compte la xifra aconseguida.

Entre les vuit del matí i les tres del migdia un gestor de l'estació nacional d'autobusos s'ha desplaçat al comú per tramitar aquestes targetes d'abonament. Es tracta d'una acció que s'ha emmarcat també en la commemoració de la Setmana europea de la mobilitat sostenible.

Fernàndez ha destacat que la corporació comunal va aprovar el passat mes de desembre el pla de mobilitat que preveu un seguit d'accions. La tramitació dels abonaments ha estat una d'elles, però el conseller avança que "no s'acaben aquí" i que s'aniran succeint diverses actuacions centrades a assolir una mobilitat més sostenible. En aquest sentit, ha recordat l'aposta que s'ha fet aquest mandat pel transport públic a la demanda, amb el servei de l'Uclic i ha conclòs que la intenció és "continuar treballant en aquesta línia".