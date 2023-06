Fins a 250 padrins i padrines celebren sant Joan a Andorra la Vella

Andorra la VellaFins a 250 padrins i padrines d'Andorra la Vella han celebrat aquest dijous a la tarda sant Joan en una festa que ha tingut lloc al Centre de congressos. Durant la celebració els assistents han pogut gaudir d'un concert de la coral de la gent gran (que actuava per primera vegada després de la pandèmia) d'un 'photocall' per fer-se fotografies divertides i de les ulleres de realitat virtual que es van oferir durant la Fira d'Andorra la Vella i que ofereixen una visió d'una capital onírica. A més, també s'ha servit un berenar i hi ha hagut ball de tarda.

A l'acte han assistit els cònsols, David Astrié i Miquel Canturri; la consellera de Social, Meritxell Pujol; la de Tràmits, Tributs i Deutors i de Recursos Humans, Letícia Teixeira i el conseller de Circulació, d’Aparcaments i de Patrimoni Natural, Gerard Menardia.