Fins a 35 sancions a habitatges turístics el 2023

Andorra la VellaEl director de turisme i comerç, Sergi Nadal, ha explicat en declaracions a RTVA que durant el 2023 es van obrir 35 expedients sancionadors a habitatges d'ús turístic. Catorze d'aquestes van resultar molt greus, en la major part dels casos per no tenir el registre en regla dels habitatges en qüestió. En aquests casos les sancions van arribar als 3.000 euros.

També cal ressaltar que quatre han estat directament eliminats del registre per no permetre l'accés a la unitat d'inspecció dels allotjaments turístics. Nadal destaca que les inspeccions són imprescindibles per verificar que aquests habitatges mantenen les condicions que les van permetre registrar-se.

També hi ha 17 faltes greus, principalment per no anunciar el nom de registre de l'habitatge. En el cas de les lleus, estan relacionades amb no comunicar al ministeri canvis com el de la titularitat de l'habitatge.

Tot i que al Principat hi ha més de 2.000 habitatges d'ús turístic, des del ministeri es mostren satisfets pels 35 expedients i els consideren prou per continuar una tasca d'inspecció més detallada.