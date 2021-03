Fins a 41 nous positius per la Covid-19 des d'aquest dissabte

Andorra la VellaDes d'aquest dissabte el Govern ha detectat 41 nous positius que situen la xifra de casos totals des de l'inici de la pandèmia en 11.850. A més, 32 dues noves persones ja han superat la malaltia i les altes totals són d'11.204. Després de la darrera jornada amb una defunció, aquest diumenge no s'ha de lamentar cap nova pèrdua i el total de decessos per la Covid-19 fins a la data és de 115. Per contra, els casos actius continuen pujant fins a arribar als 531.

La pressió al sistema hospitalari es manté igual durant les darreres 24 hores amb 23 pacients hospitalitzats. A l'hospital Nostra Senyora de Meritxell hi ha 14 persones ingressades a planta i 9 a la Unitat de Cures Intensives, 8 de les quals requereixen ventilació mecànica. A més, a la planta Covid-19 habilitada al Cedre no hi ha cap pacient ingressat.

Pel que fa a la població escolar, 31 aules estan sota vigilància activa, 14 en vigilància total (+4) i 17 en parcial (-4). A banda, també hi ha 43 aules sota vigilància passiva, que són dues més que les quines hi havia aquest dissabte. Des de Salut també informen que durant la jornada d'aquest dissabte no es va administrar cap vacuna.