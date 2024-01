Fins a 55 peticions d'estrangers per obrir farmàcies a Andorra han estat denegades

Andorra la VellaEl col·legi de farmacèutics ha aconseguit que s'aturi la instal·lació de noves farmàcies a Andorra amb la titularitat de llicenciats estrangers. Des que hi havia la teòrica possibilitat d'instal·lar-se a Andorra s'han rebutjat 46 peticions, tot i que la xifra gairebé s'arrodoniria a 50 amb les darreres i que no haurien estat encara comptabilitzades.

La no concessió de la llicència, segons fonts del sector, s'ha pogut justificar per la gran quantitat d'establiments que hi ha al país. Concretament, segons aquestes fonts, hi ha 55 farmàcies obertes a Andorra per a una població de 86.000 habitants. El nombre no tindria cap sentit si una part important d'aquests negocis no disposessin d'una entrada important d'ingressos per part dels turistes. Les fonts han comentat que la parafarmàcia és una de les vies on entren més diners, especialment en els negocis que estan més cèntrics i que són els més utilitzats pels turistes.

L'argument fonamental de la saturació, segons aquestes fonts, és indiscutible amb els números a la mà. Si actualment hi ha 55 farmàcies en funcionament, la concessió de les llicències hauria doblat en pocs anys el nombre d'establiments. El volum de negoci no seria suficient i la 'guerra civil' per la supervivència hauria deixat lloc només per a les grans cadenes que haurien pogut aguantar la travessia pel desert mentre els establiments petits anaven tancant un a un.

Els farmacèutics, segons aquestes fonts, estan preocupats per com serà el text final de l'acord d'associació i quins seran els termes en què quedarà regulat el sector. La por principal és que el lliure establiment de professionals a nivell europeu comporti la possibilitat que qualsevol llicenciat europeu es pugui instal·lar a Andorra. Davant aquesta opció, els farmacèutics parlen d'acabar posant limitacions per habitants o per proximitat comercial, com es fa a altres països, respectant els negocis ja existents. Aquest mecanisme podria impedir la temuda superpoblació de farmàcies per l'arribada de llicenciats de la UE que vulguin obrir el seu propi negoci.