Fins a 89 comptes bancaris i 27 societats de Piqué estan sota investigació

Andorra la VellaLa titular del Jutjat d’Instrucció número 4 de Majadahonda, Delia Rodrigo, ha lliurat una comissió rogatòria a les autoritats d’Andorra perquè identifiquin «amb el major nivell de detall possible» tots els moviments bancaris dels comptes associats a Gerard Piqué o alguna de les seves societats, informació que «resulta indispensable» per a esclarir «la possibilitat que s’hagin lliurat obsequis econòmics» al qual era president de la Real Federació Espanyola de Futbol (RFEF) Luis Rubiales o algun dels seus directius pel contracte per celebrar la Supercopa a l’Aràbia Saudita. Cal recordar que l’empresa de Piqué va obtenir 24 milions de comissió per les sis temporades que se celebra la competició en aquest país.

Informacions a les quals ha tingut accés la Vanguardia constaten ara que fins a 89 comptes bancaris i 27 societats en les quals surt el nom de Gerard Piqué porten un any sota investigació. Allà es troben bancs de diferents països com són UBS, BBVA, Bankinter, Wealthprivat Bank, Singular Bank, Banco Inversis o Credit Suisse.

Els investigadors encara tracten d'explicar les transferències a comptes bancaris relacionats amb l'FC Andorra de fins a 5,3 milions, que podrien haver estat per a desviar comissions per a la trama Rubiales o per finançar l'activitat del club, segons sospiten.