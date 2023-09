El fiscal s'enfoca en els informes judicials a la segona jornada del judici a BPA

Andorra la VellaEn la segona jornada de la represa del judici per la causa primera de BPA, el fiscal va exposar les factures falses de Rafael Pallardó com a exemple d'un entramat de blanqueig de diners vinculat al grup Gao Ping a través del banc. Segons ha informat RTVA, aquesta sessió va incloure l'informe final del fiscal, que continua centrant-se en la vinculació entre les pràctiques irregulars de Gao Ping i l'entitat bancària andorrana.

La fiscalia ha basat la seva argumentació en diverses investigacions policials, destacant les realitzades a Espanya. L'objectiu principal és demostrar que el grup de Gao Ping va utilitzar BPA per blanquejar diners d'origen il·lícit. Segons la fiscalia, no hi ha dubtes sobre el coneixement dels gestors andorrans de la procedència il·lícita dels fons.