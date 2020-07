El focus sobre els joves

L’origen del primer rebrot de la segona onada de contagis que pateix el país, i que ja afecta 63 persones, va tenir lloc en una obra de la construcció a Escaldes-Engordany. Govern sospita que d’aquell brot, que es va estendre entre els obrers que hi treballaven, el primer contagiat hauria estat un jove que havia estat de festa fora del país. Primer avís.



La següent cadena de contagis aliena a l’obra escaldenca la va protagonitzar un altre jove que havia participat en una barbacoa a Lleida. Segon avís. Fora d’aquests dos casos, també s’han reportat els d’una infermera que havia estat fora del país, i el de... ho endevinen? Efectivament, un jove, en aquest cas jugador de l’FS La Massana, que, ai las, havia estat fora del país, no sabem si de festa, o no. Tercer avís. Ja aleshores, el 22 de juliol, el ministre de Salut va intervenir per demanar als joves “que per edat se senten valents” prenguessin precaucions.



Sembla que la primera crida del ministre no ha tingut l’efecte desitjat, i aquest dimecres s’ha conegut que es repeteix, una vegada més, el patró: joves que surten del país i se’n van de festa tornen contagiats. En aquest cas el brot se situa a Canillo, on hi podria haver quatre o cinc contagiats, en espera que es confirmin els resultats de les proves de les seves cadenes de transmissió. Entre els membres d’una d’aquestes cadenes hi ha una vintena d’adolescents que participaven en una estada esportiva al Palau de Gel i que han hagut de ser aïllats pel positiu per coronavirus d’un dels seus companys. Enèsim avís.



Per tot plegat, i tenint en compte que l’edat mitjana dels positius del país és de 30 anys, hi ha evidències suficients per determinar que els joves són majoritàriament darrere l’origen de les noves cadenes de contagis. Així ho creia Govern fa una setmana, i així li han donat la raó els nous casos detectats. Per aquest motiu, Martínez Benazet ha apel·lat de manera insistent “a la responsabilitat” d’aquest col·lectiu perquè... ho tornen a endevinar? Es rentin sovint les mans, respectin les distàncies, usin la mascareta i, en particular, vigilin quan fan botellón!



“Han de tenir en compte que encara que ells puguin ser asimptomàtics, poden infectar els seus pares o els seus padrins”, els ha recordat Benazet, en l’enèsima crida/súplica perquè el jovent ajudi a contenir els rebrots i, de retruc, no enviï a l’UCI la ja malmesa economia del país.



Segurament, pel missatge del ministre, no és tant que Govern, com ha fet la Generalitat, imposi mesures coercitives difícils de complir o que acabin sent poc efectives, perquè, entre d’altres, és impossible prohibir fer botellons a casa, sinó intentar fer entendre al jovent d’aquest país que si extremen les precaucions i no abaixen la guàrdia, serà en benefici de tota la comunitat.