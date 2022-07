El fons de reserva de jubilació estudia invertir en actius immobiliaris

Andorra la VellaEl fons de reserva de jubilació es planteja invertir en actius immobiliaris, segons informa RTVA . El president dels fons de reserva, Jordi Cinca, ha aclarit que no es plantegen fer polítiques d'habitatge. Matisa que és diferent invertir en fons d'inversió que tinguin actius immobiliaris a Andorra.

"No com a promotors d'edificis, sinó com una inversió que ens dona un rendiment òptim per anar garantint l'objecte final del fons, que és pagar pensions. Ho analitzarem com ho hem fet sempre, però no és la funció del fons fer polítiques d'habitatge", aclareix Cinca.