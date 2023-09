Les fonts de la Rotonda han tingut un cost de 4,1 milions d'euros

Andorra la VellaLa fase 2 de les obres a la plaça de la Rotonda, les que han servit per construir el passeig del riu i instal·lar les fonts de llums i colors, han tingut finalment un cost de 4.173.310 euros. Així s'ha anunciat en la sessió de consell de comú d'Andorra la Vella celebrada aquest dimarts en la que s'ha aprovat, amb els vots en contra de l'oposició, l'ampliació de contracte per fer front a un seguit de millores i imprevistos que van sorgir durant les obres. Així, aquests treballs no contemplats inicialment han tingut un cost de 186.000 euros i això ha fet que el cost total final s'enfili fins als 4,1 milions esmentats. Tal com ha detallat el cònsol major, David Astrié, aquest increment és causat pel fet que un mur no tenia la geometria que es pensava i es va haver d'enderrocar més formigó del previst; perquè s'ha inclòs una rampa d'accés i per ampliar els faldons que recobreixen els tubs. Des de l'oposició han lamentat aquest sobrecost i han remarcat que aquest "no era" el seu "projecte" i han defensat que no era "prioritari", ja que "la parròquia necessita moltes altres actuacions".

D'aquesta manera, el consol major ha detallat que inicialment la previsió era que les obres tinguessin un cost de 4,5 milions d'euros, però que aquesta partida es va rebaixar 600.000 euros perquè hi havia coses que consideraven "poc necessàries o que es podien suprimir", ja que no es canviava l'essència del projecte. El cost total va quedar llavors fixat en 3,9 milions, als quals ara s'han afegit 186.000 pels treballs no previstos. Així, el mandatari comunal ha detallat que el fet que FEDA retirés l'estació transformadora de la zona va deixar lliure un espai i es va pensar a fer una rampa des de l'avinguda Doctor Mitjavila per millorar l'accessibilitat i ha enumerat els treballs necessaris per enderrocar el mur que tenia una forma no prevista i el faldó més ample que s'ha hagut de posar per tapar els tubs.

Des de l'oposició també han mostrat interès per saber quin és el cost del manteniment del projecte i d'aquesta manera, el cònsol ha detallat que de moment Fluidra, que és qui ha instal·lat les fonts, en fa la supervisió fins que una empresa del país pugui fer aquesta feina pel seu compte. Fluidra està actualment cobrant 2.000 euros mensuals per fer aquest assessorament, ha detallat Astrié, un cost al qual cal afegir el manteniment en si d'aquesta instal·lació. Des de l'oposició han destacat que volien tenir "tot el detall de tot el projecte, és a dir, la part constructiva i la part tècnica d'aquestes fonts" per saber la partida total destinada.

Precisament sobre les fonts, el cònsol ha anunciat que aquest divendres s'estrenarà la coreografia amb el 'Viva la vida' de Coldplay, i que cap a finals d'any també es posarà en marxa la composició d'un artista o grup del país. En aquest sentit, cal recordar que hi ha un concurs en marxa per escollir aquests artistes nacionals i que, de moment, ja hi ha una oferta sobre la taula, segons Astrié, que ha afegit que ben segur se n'afegiran més perquè el termini acaba a l'octubre.

I un altre projecte el cost del qual ha generat preguntes per part de l'oposició és el del Poblet de Nadal. Carmona ha destacat que l'han formulat per "valorar l'impacte econòmic que té respecte del pressupost del comú" aquesta cita, ja que ha defensat que de cada projecte cal "valorar-ne el retorn". "La informació és molt important per decidir, per planificar" ha justificat la consellera socialdemòcrata i el cònsol major li ha respost que hi ha una sèrie "d'intangibles" que també cal valorar. Astrié també ha detallat, a preguntes de la minoria, que els estudis que es van fer sobre el projecte del giny al pic del Carroi han tingut un cost de 26.000 euros.