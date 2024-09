Formació d'escorta de vehicles de personalitats per al Grup Motoritzat de Trànsit de la policia

Andorra la VellaUn total de vuit agents i un comandament del Grup Motoritzat de Trànsit de la policia van participar la darrera setmana en una formació específica d'escortes sensibles, d'honor i de seguretat, posant el focus en les comitives de vehicles de personalitats.

El curs ha tingut una durada de cinc dies, durant els quals els policies han rebut formació teòrica i pràctica. Els motoristes han completat exercicis de maniobrabilitat amb moto, tècniques d'intervenció, reconeixement dels recorreguts, perfeccionament de la conducció i posicionament dels agents simulant diferents situacions que es poden produir en aquest àmbit d'actuació amb l'objectiu de garantir la seguretat.

La formació, que ha tingut lloc a l'aparcament del Tarter i en diversos punts de la xarxa viària, ha estat impartida pel Centre National de Formation Motocycliste (CNFM) de la Police Nationale francesa gràcies a la col·laboració existent entre els cossos de seguretat dels dos països.

Aquest curs, que s'emmarca en el Pla de Formació del cos, es fa periòdicament per formar els nous motoristes. Hi col·labora tot el grup per garantir l'efectivitat de l'activitat, al mateix temps que permet reforçar els coneixements i l'actuació conjunta de tot l'equip recreant escenaris reals. El darrer es va fer tot just fa dos anys.

Per a la policia, la formació contínua és un dels pilars del cos per al desenvolupament de la tasca policial. El lliurament de diplomes va tenir lloc divendres a la tarda l'edifici administratiu de l'Obac.