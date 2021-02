Fortes ventades per encetar una setmana que tampoc serà gaire hivernal

BarcelonaComencem setmana pendents sobretot del fort vent, que torna a ser protagonista en molts indrets. Protecció Civil manté activat el pla Ventcat en fase d'alerta, el Servei Meteorològic de Catalunya alerta de perill alt per vent en una vintena de comarques prelitorals, de l'altiplà central i del Pirineu. Els dies vinents el vent deixarà de ser protagonista.

El vent ha contribuït a fer que aquesta nit hagi molt suau. Avui predominarà el sol, però com en dies anteriors circularan alguns intervals de núvols que sobretot mantindran el cel mig ennuvolat al Pirineu i en comarques de Girona.

Una nova entrada d'aire càlid farà que aquesta setmana continuï marcada per temperatures molt altes per a l'època. De dilluns a divendres els termòmetres seguiran superant els 15 graus amb facilitat a la costa i al prelitoral. Al Pirineu la temperatura farà una nova pujada clara i contundent. Els pròxims dies passaran sistemes frontals que mantindran el cel enterbolit a estones, però ja no plourà ni nevarà al Pirineu. Des de dissabte s'han acumulat al voltant d'uns 30 centímetres de neu a Certascan i al port de la Bonaigua, en cotes superiors als 2.000 metres. A cotes més baixes les pluges han acumulat 27 l/m2 a Viella i 19 a Sort.

A llarg termini la incertesa en el pronòstic continua sent molt alta. Tot indica que a partir del cap de setmana que ve entrarem en una fase de temperatures més normals per ser hivern, però tant podria ser un fred moderat com una situació de fredorada intensa. També és possible que durant el cap de setmana hi hagi ruixats en força indrets, ja no només al Pirineu sinó en moltes altres comarques centrals i del nord. L'hivern no s'ha acabat.