Les fotografies de l'adeu multitudinari a un "gran servidor del poble"

L'església de Sant Pere Màrtir d'Escaldes-Engordany s'ha omplert de gom a gom aquest dimecres a la tarda per acomiadar l'ex-cap de Govern Antoni Martí.

La cerimònia s'ha celebrat a l'església de la parròquia que el va veure néixer, cerimònia catalogada com a funeral d'Estat, el primer registrat al Principat i on ha entrat embolcallat amb la bandera andorrana i a espatlles d'una delegació policial. A la missa solemne, oficiada pel cap d'Estat, el bisbe d'Urgell Joan-Enric Vives, i assistida pels rectors de les set parròquies, s'ha recordat la seva trajectòria al servei d'Andorra, s'ha elogiat la seva entrega al país i a la família, la seva vàlua com a polític, ciutadà, pare i espòs. "Li devem la culminació del procés de transformació, d'homologació i de transparència internacional d'Andorra", "deixa un gran llegat d'estimació i de figura entregada a la tasca de servidor públic" són alguns de les alabances amb què el bisbe d'Urgell ha honorat a Antoni Martí.

Recentment se l'havia nomenat observador en les negociacions amb la Unió Europea, al costat del també ex-cap de Govern Jaume Bartumeu, ja que les aproximacions amb la UE es van iniciar sota els mandats de Bartumeu i Martí, ajudant al país a esdevenir "un estat cooperador, avançat i modern", tal com ha recalcat el copríncep.

"En tot aplicava el bon humor, sabia reconèixer els seus límits, volia el progrés de la seva estimada pàtria", ha afegit, tot destacant el bon record que en guarda: "Com a copríncep, en tinc molt bon record, les nostres converses anaven més enllà de l'exquisit tracte institucional amb què sempre em va obsequiar".

Antoni Martí Petit, fill d'Escaldes-Engordany, es va iniciar en la política l'any 1994, sent un dels fundadors del Partit Liberal d'Andorra, exercint primer de parlamentari i posteriorment sent escollit conseller general, càrrec que va ocupar fins el 2003, moment en què decideix presentar-se a les eleccions comunals de la seva parròquia i les guanya sota les sigles d'UP (Unió del Poble), sent aquest triomf l'inici del seu mandat al capdavant d'Escaldes-Engordany, parròquia que va experimentar un abans i un després gràcies al seu lideratge tal com han subratllat diverses veus aquests dies. També s'ha destacat el seu tarannà proper i sempre disposat a escoltar la gent, així com la seva abnegació i entrega a la parròquia, qualitats que els escaldencs li van reconèixer revalidant-li el títol de cònsol l'any 2007.

La permanència de Caldea, la preservació de la vall del Madriu, la consolidació de la zona del Clot d'Emprivat són només alguns dels seus èxits a la parròquia.

Lluny d'aturar-se aquí, es va presentar a les eleccions generals de l'any 2011, encapçalant Demòcrates per Andorra, partit que va fundar i liderar fins l'any 2019, obtenint una victòria sense precedents al país, guanyant a totes les parròquies i inaugurant la seva trajectòria com a cap de Govern amb majoria absoluta.

Antoni Martí va sentar les bases per a l'obertura econòmica d'Andorra, sota el seu govern es va començar la construcció de l'aeroport Andorra-La Seu, i es van aprovar els projectes de llei del Casino i l'heliport (obres del qual s'han iniciat recentment).

També va ser sota el seu lideratge quan es va aprovar la llei que permet la unió entre parelles del mateix sexe. En l'àmbit esportiu se'l recordarà per ser un gran aficionat del Bàsquet Club Andorra, sent el seu suport a l'equip un pilar fonamental per l'ascens de l'aleshores River Andorra a la màxima categoria.

Amb el darrer adéu a Antoni Martí, es culminen els dos dies de dol nacional decretats al país, on no s'oblidarà la tasca que va exercir-hi.