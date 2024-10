Les fotografies que mostren els treballs dels bombers per acabar amb la fuita de gasoil

Andorra la VellaEl cos de Bombers ha compartit en les seves xarxes unes imatges que mostren la seva acció al riu Valira per acabar amb la fuita d'hidrocarbur. Tal com expliquen, estan instal·lant elements per retenir el vessament, mentre continua la investigació per detectar l'origen d'aquesta, de forma conjunta amb Policia i Protecció Civil.