Les fotos que mostren com ha quedat la placeta del Puial després de l'incendi

La placeta del Puial, on aquesta nit s'ha declarat un incendi, ja torna a estar neta. Gràcies als efectius del departament d'Higiene per la bona feina, així com als cossos implicats en la seguretat dels veïns del barri: @BombersAndorra, @andorra_policia i Circulació 🙌 pic.twitter.com/8zYw6P6D91