Fracasa el concurs públic a Sant Julià per la rehabilitació d'habitatges assequibles

Andorra la VellaEn una de les parròquies de Sant Julià de Lòria, s’ha declarat desert el concurs públic per a la rehabilitació de l’edifici número 12 al carrer Doctor Palau. Segons RTVA, aquest edifici estava destinat a convertir-se en quatre habitatges de 40 metres quadrats a preu assequible, tot i que cap proposta va ser presentada en el concurs. Malgrat això, es pretén llançar una segona fase per trobar un constructor interessat en dur a terme aquest projecte, que implicaria pràcticament l’enderrocament de tota la part interior de l’edifici en un termini de 18 mesos.

D’altra banda, cinc altres edificis adquirits o llogats pel Govern han rebut propostes per a la seva rehabilitació en el marc d’un concurs públic. Les propostes presentades estan actualment sota anàlisi, ja que el termini per a la presentació d’ofertes va finalitzar el 15 de desembre, després d’una ampliació de dues setmanes. Aquests edificis, adquirits per prop d’11 milions de dòlars, es convertiran en més d’un centenar de pisos a preu assequible, contribuint a l’augment de l’oferta d’habitatges assequibles en aquesta àrea.

Cal destacar que, malgrat que l’edifici del carrer Doctor Palau i l’edifici Pellicer de Canillo no han estat adquirits, s’han llogat amb un cost total d’un milió i mig de dòlars per un període de cinquanta anys.