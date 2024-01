França continua buscant els assassins del padrí a Vilanova de la Barca

Andorra la VellaLa policia francesa busca els assassins d'un veí de Vilanova de la Barca de 84 anys al qual haurien mort en negar-se que se l'emportessin el vehicle. L'home hauria estat brutalment assassinat amb les tisores de poder amb les que estava arreglant uns arbres fruiters a la seva finca quan van arribar els homicides. La víctima és Ramon Rosell, un conegut esportista que va ser subcampió d'Espanya de tenis de taula i era l'actual president del club Impuls de Vilanova de la Barca.

Ramon Rosell i la seva dona havien acudit al matí a la finca a podar. Pel que sembla, la dona va tornar al domicili per a preparar el menjar. En veure que el seu marit no tornava, li va trucar per telèfon però no va contestar. Davant això, va tornar i s'ho va trobar greument ferit. Tenia lesions importants al cap. El cotxe havia desaparegut. Els serveis d'emergència i els Mossos d'Esquadra es van desplaçar ràpidament al lloc. Paral·lelament, es va muntar un dispositiu per les carreteres per a intentar localitzar el vehicle de la víctima. Gràcies a la geolocalització del mòbil de Rosell s'hauria pogut determinar que el vehicle hauria entrat a Andorra per la frontera del riu Runer, hauria creuat el Principat i hauria entrat a França per la frontera del riu Baladrà, en Pas de la Casa. Pel que sembla, el vehicle ha estat localitzat.

Els Mossos d'Esquadra van demanar la col·laboració de la Gendarmeria francesa i s'espera que els sospitosos puguin ser detinguts.