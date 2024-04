França estudia imposar multes als pacients que no asisteixin a la cita mèdica

Andorra la VellaFrancia està experimentant una problemàtica persistent en el seu sistema de salut: cada any, el país veí veu com es perden aproximadament 27 milions de cites mèdiques, una xifra alarmant que ha preocupat a les autoritats i professionals de la salut. La Ordre National des Medecins, l'organització que regeix la pràctica mèdica al país, ha alertat que aquest fenomen de pacients que no es presenten a les seves cites mèdiques o que no les cancel·len amb suficient antelació està en constant augment, generant preocupació entre els professionals de la salut i els pacients.

Aquesta situació ha cridat l'atenció del nou primer ministre de França, Gabriel Attal, qui ha decidit prendre mesures per abordar aquest problema endèmic. Attal ha anunciat una nova política que té com a objectiu reduir la pèrdua de cites mèdiques: imposar multes als pacients que no assisteixin a les seves consultes sense cancel·lar-les amb prou antelació.

La proposta del primer ministre, que s'estima implementar ja el 2025, pretén abordar directament el problema de les cites mèdiques perdudes i millorar l'eficiència del sistema de salut francès.