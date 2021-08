França intercepta més de 200.000 euros en tabac de contraban

Els agents de la duana francesa de Montauban, Tarn et Garonne, van interceptar la nit de divendres dia 6 d'agost a dissabte 7 més de 200.000 euros en tabac de contraban procedent d'Andorra i Espanya. Segons informen les autoritats duaneres, els agents van controlar una furgoneta al peatge de Montauban Nord amb dos passatgers que afirmaven que provenien de Tolosa i es desplaçaven a París a fer una mudança. Tot i això, a l'interior del vehicle no hi van trobar ni mobles, ni objectes, sinó multitud de caixes amb cigarrets diversos.

Els duaners van identificar 2.390 paquets o 478 quilograms de tabac i prop de deu quilograms de tabac andorrà, o l'equivalent a més de 300 paquets de 30 grams de tabac de picadura. La mercaderia il·legal i el vehicle van ser confiscats, les dues persones van ser detingudes i lliurades a la comissaria de Montauban. Una tercera persona també va ser posada sota supervisió judicial en considerar que podria tenir relació amb el contraban de tabac.