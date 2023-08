França no considera una opció real la línia de tren que connectaria el Pas de la Casa i l'Ospitalet

Andorra la VellaPascal Escande, director del gabinet del delegat del Copríncep francès, ha qualificat de “fantasia” la possibilitat de crear una línia de tren que uneixi el Pas de la Casa i l'Ospitalet. Escande creu que el projecte no es pot tirar endavant perquè el seu cost econòmic és tan gran que és implantejable. La clau és l'orografia amb una gran pendent entre el Pas i el poble francès, el que suposaria una inversió multimilionària que cap dels dos països es pot permetre.

En declaracions a Andorra Televisió, el director del gabinet del delegat del Copríncep francès ha indicat que el projecte no és possible "vista la configuració orogràfica del costat francès, hi ha hagut estudis als anys vuitanta i fins i tot abans i mostraven que el cost és enorme. No és assumible. Ni per França ni per Andorra". Pascal Escande ha fet un balanç positiu dels prop de trenta anys en què ha estat director del gabinet de la delegació del Copríncep francès, un període en què considera que França ha ajudat a desenvolupar les institucions andorranes.