França vol protegir-se del contraban amb una nova brigada de gendarmeria mòbil prop de la frontera

Andorra la VellaFrança està decidida a lluitar el contra el contraban de tabac provinent d'Andorra amb l'escalada que s'ha produït en els últims anys. La presència de grups organitzats a l'Arieja per aquesta pràctica ha acabat creant molt problemes als ciutadans de la zona. Cotxes cremats, baralles, persecucions... Aquest escenari va portar els veïns a exigir una major presència policial a la zona per donar seguretat.

El Govern francès ha donat la raó als veïns i alcaldes de l'Arieja en la necessitat de posar més mitjans per lluitar contra el contraban. Dins de l'ampliació de brigades de gendarmes que es farà a tot el país, s'ha decidit situar un nou equip que se situarà a l'Hospitalet-près-l'Andorre amb l'objectiu de frenar el contraban.

Es tracta d'una brigada mòbil amb sis policies militars. Se'ls ha allotjat en el poble i tindran com a missió patrullar constantment per posar molt més difícil el trànsit de tabac que passa per la muntanya i que posteriorment arriba als vehicles que circulen per la RN20 i l'RN22.

El coronel Frédéric Wagner, l'alcalde Arnaud Diaz i el prefecte Simon Bertouxvan oficialitzar l'arribada de la nova brigada amb una fotografia davant de l'edifici on estaran allotjats els gendarmes de la unitat mòbil a l'Hospitalet-près-l'Andorre.