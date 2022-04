Els francesos d'Andorra donen un suport majoritari a Sarkozy i Le Pen capgirant la tendència general

Tal dia com avui de fa 10 anys, el 22 d'abril de 2012, va ser notícia...

Els vots dels francesos residents a Andorra es comptabilitzen de manera conjunta amb els de la resta de residents a l'estranger, i per tant les xifres oficials no es podran tenir fins aquest dilluns al matí. Les primeres informacions, però, indicarien que 511 votants han triat el candidat i actual president francès i copríncep d'Andorra, Nicolas Sarkozy. En segon lloc quedaria Marie Le Pen amb 205 vots i molt a prop François Hollande amb 203. La resta de candidats han obtingut els següents resultats: 108 vots per Jean-Luc Mélénchon, 87 per a François Bayrou, 39 per a Eva Joly, 24 per a Nicolas Dupont-Aignan, 13 per a Philippe Poutou, 6 per a Nathalie Arthaud i 2 per a Jacques Cheminade.

Els resultats diferenciats per col•legis electorals donen un ordre diferent al Pas de la Casa que a Andorra la Vella. A l'ambaixada, 345 vots han estat per a Sarkozy, 146 per a Le Pen i 141 per a Hollande. En canvi, al Pas de la Casa els més votats han estat Sarkozy amb 166 vots, Hollande amb 62 i Le Pen amb 59.

A França la tendència que s'observa amb el 34,5% escrutat dóna un suport majoritari al candidat socialista François Hollande, amb el 27,7% dels vots, seguit de Nicolas Sarkozy, amb el 26,6%, Marie Le Pen amb el 19,6 i Jean-Luc Mélenchon amb el 10,7%. Els electors francesos d'Andorra han mostrat una tendència més continuista amb un suport important del 42,6% a Sarkozy. El canvi s'ha donat amb Marie Le Pen que amb el 17,1% supera a François Hollande, que ha obtingut el 16,9% dels vots.

Finalment les xifres de participació a Andorra han estat del 45,5% amb un total de 1.216 votants, una xifra sensiblement superior al percentatge de les darreres eleccions presidencials del 2007 on van participar un 39% dels electors. Al col·legi electoral del Pas de la Casa hi ha votat 380 persones dels 999 electors convocats, i a Andorra la Vella hi ha votat 836 dels 1.675 inscrits a les llistes. Del total de vots emesos, 18 han estat nuls.