Els francesos ja poden comprar tabac il·limitat a Espanya i podria afectar Andorra

Andorra la VellaEl ministre Tomas Cazenave va fer públic divendres el decret que elimina la restricció per als ciutadans francesos que només podien comprar un cartó de tabac de països comunitaris. La limitació s'havia fixat perquè el preu a França és molt més alt que als països veïns. Un ciutadà francès va impugnar la limitació i els tribunals li van donar la raó perquè és contrària a la lliure circulació de mercaderies.

Els francesos poden a partir d'ara comprar tot el tabac que vulguin dels països de la Unió Europea, sempre que puguin justificar que és per a consum propi. Per exemple, es poden adquirir cinc o sis cartons sense que hi hagi cap problema a la duana francesa de retorn. L'executiu gal ja ha anunciat que en cap cas es permetrà que es passin 50 o 60 cartons perquè està clar que l'objectiu seria el contraban. Dependrà de cada duaner fixar que és i que no és justificable per a consum propi.

Respecte a Andorra es manté la limitació dels dos cartons per persona ja que el Principat no forma part de la Unió Europea i no està integrat en la lliure circulació de mercaderies. Fonts del comerç del Pas de la Casa van indicar ahir que s'està a l'espera de com afectarà el fet que els francesos puguin ara comprar tabac en grans quantitats a Espanya.

El preu del cartó a Andorra es podria situar entre 30 i 35 euros de mitjana. Una quarta part gairebé dels 120 que costa a França. A Espanya, el cost mig és de 50 euros. Andorra és més barat, però la compra de sis cartons a Espanya respecte als dos a Andorra compensaria el viatge si només la intenció és comprar tabac. Les mateixes fonts indiquen que tampoc s'espera un gran canvi en l'hàbit dels turistes francesos que entren el cap de setmana al Principat, però pot tenir un impacte en el contraban. Podria desplaçar l'eix actual cap el tabac espanyol perquè a petita escala es podria arribar a fer gairebé sense riscos legals.