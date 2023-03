La franquícia Pokémon s'inspira en Andorra per crear una extensió de l'últim joc

Andorra la VellaDiversos mitjans de comunicació han filtrat en les darreres hores quines seran les expansions de l'últim joc de Pokémon que la companyia llençarà al mercat. La sorpresa ha estat que una d'aquestes expansions, que es diu Màscara Turquesa, estarà basada en els paisatges d'Andorra i els seus habitants. Això resulta lògic tenint en compte que aquestes edicions del joc, 'Escarlata' i 'Púrpura', estan basades en la península Ibèrica.

La defineixen com "un lloc de planes tranquil·les, amb horts de pomeres", encara que la web oficial afegeix que els seus habitants "viuen als peus d'una enorme muntanya".

Encara que hi ha més detalls que parlen sobre un festival, venedors i molts punts de venda, a més d'una revelació que apostava per un estil més nipó que occidental, només la dada de la ubicació respecte a Paldea, nom de la península al joc, ja ens deixa clara part de la inspiració, almenys en l'àmbit geogràfic. I és que, si Paldea es basa en la península Ibèrica, com bé sabem, Noroteo ha de ser la regió d'Andorra.