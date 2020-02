Una de freda i una de calenta al Punt de Trobada

Una nova resolució judicial al voltant de l’afer del Punt de Trobada ha desestimat un recurs de les societats Execo SAU i Cori SAU, explotadores del centre comercial, contra la propietat dels terrenys on s’ubica el Punt de Trobada i el futur operador del negoci, el grup Pyrénées. En sentència emesa amb data 17 de febrer, el Tribunal Constitucional (TC) conclou que “no s’han vulnerat els drets a la jurisdicció a un procés degut substanciat per un tribunal imparcial predeterminat per la llei i a obtenir una decisió fonamentada en dret, establerts a l’article 10 de la Constitució”.

Aquesta sentència es va dictar en paral·lel a l’admissió a tràmit, pel mateix Tribunal Constitucional, d’un recurs d’empara civil presentat per Execo SAU i Cori SAU. Dita admissió a tràmit es feia amb efectes suspensius i obria un nou escenari: s’aturava el desnonament de l’edifici objecte del litigi, demanat per la propietat dels terrenys en virtut de les sentències de la Batllia i del Tribunal Superior.

Amb el pla de desnonament aturat temporalment, el Constitucional pot trigar entre dos i quatre mesos a resoldre novament, un cop les parts hagin presentat les seves al·legacions.